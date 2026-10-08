أكد تقرير صحفي اقتراب نجم كرة القدم التركية السابق أردا توران من تدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإيطالي فينتشنزو مونتيلا.

مونتيلا على أعتاب الرحيل

وبحسب ما نقلته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، من المتوقع إقالة مدرب المنتخب التركي بعد خسارته جميع مبارياته الأربع في دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا (0-1)، وإيطاليا (1-4 و1-3)، وبلجيكا (0-3)، مع تصدر توران قائمة المرشحين لخلافته.

وتولى مونتيلا المسؤولية منذ سبتمبر 2023، ومدد عقده العام الماضي حتى عام 2028، وفي حال إقالته سيحصل على تعويض يقل قليلًا عن مليون يورو، ويعد توران المرشح الأبرز لخلافته.

تجربتان في عالم التدريب

ويمتلك أردا توران، البالغ من العمر 39 عامًا، تجربتين تدريبيتين فقط، إذ بدأ مشواره التدريبي بقيادة أيوب سبور التركي في 2023، بينما خاض ثاني تجاربه مع شاختار الأوكراني في يوليو 2025.

مسيرة مميزة مع المنتخب التركي

ويمتلك لاعب الوسط الهجومي السابق مسيرة مميزة مع المنتخب التركي، إذ خاض 100 مباراة دولية، سجل خلالها 16 هدفًا، أما على مستوى الأندية، فقد لعب لاثنين من أفضل أندية العالم، هما برشلونة وأتلتيكو مدريد.