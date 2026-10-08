أبدى نجم المنتخب السعودي سلطان مندش سعادته بتحقيق كأس خليجي 27، والذي يعتبر أولى البطولات بقميص الأخضر، مبيّناً أن الفرحة التي انتظرها وعاشها حالياً بكافة تفاصيلها بحصد الكأس الخليجية، وتقديمها هدية للوطن.

وأكد مندش أن حصد كأس خليجي 27 بداية عودة الأخضر لطريق البطولات مجدّداً، وسنواصل المشوار من أجل المنافسة على البطولات القادمة.

وأوضح أن الدعم والمتابعة من قبل القيادة الرياضية، وتكاتف الجميع في المنتخب السعودي ساهم في تحقيق كأس خليجي 27، وسنواصل العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.

وقدّم الشكر للجماهير السعودية على الدعم والتشجيع لهم حتى نجحوا في تحقيق الكأس الخليجية وإسعاد الجميع بالإنجاز الذي يستحق الوطن.