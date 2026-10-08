حينما تتابع التغطية الإعلامية لبطولة كأس الخليج «خليجي 27» في مدينة جدة، وتتنقل بين القنوات الرياضية الخليجية على الشاشة وفي منصات التواصل الاجتماعي، تتوقف كثيراً عند قناة الكاس القطرية، التي تميزت بتغطيتها الرياضية والسياحية والترفيهية للبطولة.

في زمن إعلام المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي لم تعد التغطية للبطولات الرياضية نقل نتائج وتحليلات فقط، كون المشاهد في الوقت الحالي لا تشده الوجوه والأسماء، بل يبحث عن أدق التفاصيل بالمكان والإنسان الذي يقف خلف تنظيم البطولات، وأصبح يميّز بين الغث والسمين هنا وهناك.

وهذا المبدأ الذي عملت عليه قناة الكاس، أخذت مشاهديها لما هو أبعد من منافسة كروية بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وعملت على أنسنة تغطيتها للبطولة، من خلال تقاريرها عن جدة التاريخية، وكيف نشأت هذه المدينة، وكيف كان يعيش سكانها؟

اهتمت القناة القطرية بأدق التفاصيل في حياة السعوديين عامة والجداويين خاصة، وأبرزت التاريخ السعودي والكرم للضيوف، والأكل، والمطاعم، وركزت بشكل كبير على الإنسان في زمن أصبح فيه الإعلام الرياضي العربي يبحث عن «الترند» وإثارة الجدل، إلا أن الكاس تصدرت وتميزت بالمحتوى الرياضي الممزوج بالسياحة والحياة الاجتماعية والترفيه.

احترافية قناة الكاس وطاقمها ومذيعها المميز خالد جاسم وضيوفه المتنوعين من دول الخليج، ومراسليها، صنع عالماً آخر في الإعلام الرياضي الخليجي، لتؤكد حرصها على متابعيها وتقديم أفضل ما لديها من خبرات وإمكانات إعلامية.

واستطاعت الكاس، أن تحلّق وحيدة في قمة القنوات الأكثر متابعة خلال البطولة بنقلها وتحليلاتها وبرامجها، خصوصاً أنها جاءت بأفكار خلاقة ومبدعة ومبتكرة، بعيداً عن التعصب الذي هيمن على الإعلام الرياضي.

نتمنى أن تتكرر نجاحات قناة الكاس وتجربتها المميزة في تغطية البطولات لباقي القنوات، وتتمحور برامجها ومتابعتها للأحداث الرياضية على الإنسان، فكلما كان الإنسان حاضراً في المحتوى زادت أهميته وقيمته.