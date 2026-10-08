في مشهد استثنائي حمل نهائي «خليجي 27» مفارقة لافتة، بعدما ارتدى حارسا المنتخبين السعودي والإماراتي شارة القيادة، ليقف محمد العويس في مرمى الأخضر، وخالد عيسى في مرمى الأبيض، قائدين لفريقيهما في واحدة من المشاهد النادرة في نهائيات كأس الخليج. وبعيداً عن المشهد الذي لفت أنظار الرياضيين، حملت شارة القيادة بالنسبة للعويس دلالة تتجاوز موقعه بين القائمين؛ إذ عكس الحارس طوال البطولة شخصية القائد، بأدائه وثباته وحضوره بين زملائه، ليكون أحد أبرز عناصر المنظومة التي قادت الأخضر إلى اللقب. وفي النهائي، بدا العويس أكثر حضوراً في المشهد القيادي، محافظاً على هدوئه وثباته، ومواصلاً سلسلة الشباك النظيفة التي رافقت المنتخب السعودي طوال البطولة. ومع صافرة النهاية، تحوّلت الشارة من رمز للقيادة داخل الملعب إلى صورة مكتملة فوق منصة التتويج، حين تقدّم العويس زملاءه للاحتفال باللقب. وكانت لحظة التتويج امتداداً لدور حارس الأخضر طوال البطولة؛ فالعويس لم يحرس المرمى فحسب، بل حمل شارة القيادة، وساند زملاءه، وحافظ على حضوره في اللحظات الحاسمة، ليجسّد عودة شخصية البطل إلى المنتخب السعودي. وبين القفازات والشارة والكأس، اكتملت حكاية العويس في «خليجي 27»: حارساً حافظ على الشباك، وقائداً حمل المسؤولية، وأحد الوجوه التي قادت الأخضر إلى لقبه الخليجي الرابع.