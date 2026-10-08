بحث رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن إبراهيم الكهموس، ورئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت الدكتورة رنا عبدالله الفارس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة والكويت في حماية النزاهة، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد، أمس، في مقر الهيئة بالرياض، استعراض أبرز الإجراءات التي تتخذها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجالات حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، فيما اطلعت الجانب السعودي على تجربة الكويت في المجال ذاته.