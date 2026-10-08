شارك أمراء ونواب المناطق ووزراء ومحافظون ومسؤولون ومواطنون ومقيمون، أمس، في التبرع بالدم، اقتداءً بتبرع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي أطلق الحملة الوطنية للتبرع بالدم.

ونوّه المشاركون بتبرع ولي العهد ودعمه المستمر للحملة، مؤكدين أن المبادرة تجسّد اهتمامه بصحة المواطنين والمقيمين، ودعمه للمبادرات الإنسانية، وتعزيز قيم العطاء والتكافل المجتمعي.

وأشاروا إلى أن دعم ولي العهد للحملة يسهم في رفع الوعي بأهمية التبرع التطوعي، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في تلبية حاجات المرضى والمصابين، وتوفير إمدادات آمنة من الدم للمستشفيات في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم الخدمات الصحية ويساعد في التعامل مع الحالات الطارئة. وأكدوا أهمية مواصلة نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم وتعزيز الإسهام المجتمعي، داعين إلى المشاركة الفاعلة في الحملة والمبادرة إلى التبرع، لافتين إلى أن كل قطرة دم تسهم في إنقاذ حياة إنسان، وتجسّد قيم التضامن والعطاء والمسؤولية المجتمعية.

900 ألف متبرع في حملة 2025

وتأتي الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م، التي أطلقها ولي العهد امتدادًا لدعم المبادرات الإنسانية والصحية وتعزيز التبرع الطوعي، بما يسهم في توفير إمدادات آمنة ومستدامة من الدم ومكوّناته وتلبية احتياجات المرضى في مختلف مناطق المملكة.

وتجاوز عدد المتبرعين بالدم خلال عام 2025م، أكثر من 900 ألف متبرع، في إطار جهود تعزيز استدامة مخزون الدم الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية السعودية 2030.

وكانت حملة 2025م، قد أسهمت في مضاعفة عدد المتبرعين أربع مرات، وتسجيل أكثر من 65 ألف متبرع، بنسبة تبرع طوعي بلغت 100%، فيما تجاوزت نسبة المتبرعين الجدد 85%. واستفاد من وحدات الدم أكثر من 63 ألف شخص، إلى جانب 10 آلاف مستفيد من الصفائح الدموية ومثلهم من البلازما، بما عزز جاهزية بنوك الدم ورسّخ التبرع الطوعي سلوكًا مجتمعيًا مستدامًا.