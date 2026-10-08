وصف المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح فوزان الفوزان، تبرع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بالدم وإطلاقه الحملة الوطنية للتبرع بالدم، بأنها مبادرة كريمة تؤكد حرص ولاة الأمر على حفظ الأنفس ونفع الناس، وتقدّم للمجتمع قدوة عملية في البذل والإحسان، امتثالاً لقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.

وبيّن أن التبرع بالدم عمل مشروع ومن التعاون على البر والتقوى، وصورة من صور التكافل والتراحم التي حث عليها الإسلام، لما فيه من تحقيق لمقصد حفظ النفس، حاثاً المواطنين والمقيمين على المبادرة بالمشاركة في الحملة، احتساباً للأجر وإسهاماً في سد حاجة المرضى وإنقاذ الأرواح.

وسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يجعل ما يبذله المتبرعون في موازين حسناتهم، ويحفظ البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والإيمان.