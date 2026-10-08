جيسوس يرد على اتهامات رونالدو

علق مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس على بيان قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، الذي كشف فيه أسباب مغادرته معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك، الأسبوع الماضي، في دوري الأمم الأوروبية.

وقال جيسوس، في تصريح نشرته صحيفة «ريكورد» البرتغالية: «لقد قرأت البيان، والآن، كما أفعل كل يوم، سأتوجه إلى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم للعمل والتفكير في المنتخب الوطني البرتغالي، وليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك».

رونالدو: جيسوس خلف وعده «مرتين»

وكان رونالدو قد أصدر بياناً أمس (الثلاثاء)، قال فيه إن جيسوس أخلف وعده بعدما اتفق معه على منحه 30 دقيقة خلال مباراة النرويج، لكنه انتهى به الحال على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

ووفقاً لرونالدو، أُعدت وثيقة تضمنت 8 نقاط كان من المفترض أن يتناولها جيسوس خلال مؤتمره الصحفي الذي سبق مواجهة الدنمارك، من بينها أنه لم يطالب بالمشاركة في المباريات، وأنه احترم قرارات المدرب، وأن طلب جيسوس منه إجراء عمليات الإحماء دون إشراكه كان خطأ.

وأوضح رونالدو أن جيسوس لم يفِ بوعده للمرة الثانية، مشيراً إلى أن تصريحات المدرب علناً لم تكن لها أي صلة بما دار بينهما خلال الجلسة الخاصة.

اعتذار للجماهير

واعتذر رونالدو للجماهير البرتغالية، مؤكداً جاهزيته لمواصلة تمثيل المنتخب البرتغالي عقب قضاء أي عقوبة تُفرض عليه.