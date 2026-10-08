أنهى الحكم الدولي السعودي صالح البنية مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية لكرة الطائر المقامة في اليابان، بعد أن قاد مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع كحكم ثانٍ، والتي جمعت منتخب اليابان المستضيف ونظيره التايلندي.



وشهدت المباراة مستوى فنياً عالياً من المنتخبين، إلى جانب تميز الطاقم التحكيمي، وجاء اختيار البنية لهذه المواجهة القوية بعد تألقه اللافت في إدارة مباريات البطولة.



وأوضح البنية لـ«عكاظ» أن الحكم السعودي يتألق في جميع البطولات الخارجية التي يشارك فيها، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يجده الحكام من رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وليد القادم، الذي وفر للجنة الحكام الرئيسية جميع الأجهزة الحديثة بهدف تطوير الحكم السعودي ومواكبة التقنيات المستخدمة في البطولات الدولية.



يذكر أن رئيس لجنة الحكام في البطولة الآسيوية أشاد بالمستوى التحكيمي للبنية، في امتداد لنجاحات الحكام السعوديين في البطولات القارية.