كشف نجم مانشستر سيتي السابق دافيد سيلفا عن مفاجأة بشأن انضمامه إلى نادي سوبريم شاتين في هونغ كونغ، بعد ثلاث سنوات من اعتزاله كرة القدم.

وكان نادي سوبريم شاتين قد أعلن عن صفقة سيلفا، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»: «لقد حقق مؤسسونا نجاحاً باهراً بهذه الصفقة!»، واعداً المشجعين بمزايا خاصة لمتابعة النجم الإسباني المتوج بكأس العالم 2010، بدءاً من الوصول إلى كواليس النادي، وصولاً إلى حضور جلسات تدريب حصرية.

مباراة واحدة

وقال دافيد سيلفا في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أنا متفاجئ، في النهاية الأمر لا يعدو كونه مباراة واحدة. لقد أبلغوني وكأنني وقعت عقداً لموسم كامل».

وأضاف: «إنها مباراة واحدة ضمن الدوري، لكنها تبقى مجرد مباراة، عندما عُرض علي الأمر، بدا لي مثيراً للاهتمام لأنها ستُقام في هونغ كونغ، المدينة التي أعشقها، لديّ صديق هناك، وقد زرتها عدة مرات، من الجيد المشاركة في مباراة واحدة ومحاولة تقديم أداء جيد».

المال ليس له علاقة

وأصرّ دافيد سيلفا على أن المال لا علاقة له بالأمر، قائلاً: «أبدى البعض قلقهم بشأن وضعي المالي، لكنني في النهاية أضحك، لأن الناس يتسرعون في اتخاذ القرارات لأتفه الأسباب، لكن الأمر ليس كذلك هنا، بفضل والدي ومستشاري، اللذين أستثمر معهما بشكل جيد منذ سنوات، حققت نجاحاً باهراً».}و