أعلنت الأكاديمية السويدية، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للآداب لعام 2026، لتتوج بذلك مسيرة أدبية استثنائية امتدت لعقود، تميزت بمزج الشعر والنثر والترجمة والنقد، وإعادة تقديم الأدب والأساطير اليونانية القديمة في قوالب أدبية حديثة.

وبررت الأكاديمية السويدية اختيارها لكارسون بما وصفته بـ«نتاجها الجريء والمبتكر الذي ابتكر، في حوار مرح مع التقليد الكلاسيكي، أشكالًا جديدة للأدب المعاصر».



لكن من هي آن كارسون؟ وما الذي جعل تجربتها الأدبية مختلفة إلى هذا الحد؟

آن كارسون شاعرة وكاتبة مقالات ومترجمة وأكاديمية كندية، ولدت عام 1950 في مدينة تورنتو في كندا، وكرست جانبًا كبيرًا من مسيرتها للبحث في الأدب الكلاسيكي، إلى جانب كتابة الشعر والأعمال النثرية والتجريب في أشكال الكتابة.

وتتميز تجربتها بصعوبة وضعها في تصنيف أدبي واحد؛ فهي تنتقل بين القصيدة والمقال والترجمة والنثر، وتستفيد في أعمالها من الأدب اليوناني القديم والأساطير والفلسفة، قبل أن تعيد تقديمها ضمن سياقات معاصرة.

وبحسب موقع جائزة نوبل، شكلت العلاقة بين اللغة والمعنى محورًا أساسيًا في تجربة كارسون، فيما ارتبط اهتمامها الأدبي كذلك بأصول الكلمات واشتقاقاتها، وهي عناصر وظفتها في بناء أعمالها الأدبية.



«إيروس الحلو المر».. البداية الأدبية

نشرت كارسون كتابها الأول «Eros the Bittersweet» عام 1986، وهو عمل جمع بين النقد الأدبي والتأمل في مفهوم الرغبة، مستندًا إلى الأدب اليوناني القديم.

ومنذ ذلك العمل، برز توجهها إلى الجمع بين البحث الأكاديمي والكتابة الإبداعية، وهو الأسلوب الذي أصبح لاحقًا إحدى العلامات المميزة لتجربتها.



«سيرة ذاتية للأحمر».. أشهر أعمالها

يعد كتاب «Autobiography of Red»، الصادر عام 1998، من أبرز أعمال آن كارسون وأكثرها شهرة.

والعمل عبارة عن رواية شعرية تستند إلى شذرات من أعمال الشاعر اليوناني القديم ستيزيخوروس، وتعيد صياغة أسطورة «جيريون»، الوحش ذي الأجنحة الحمراء الذي قتله هرقل وفق الأسطورة اليونانية.

لكن كارسون لم تقدم الحكاية بصورتها التقليدية، بل نقلتها إلى عالم معاصر، وجعلت من جيريون شخصية مراهق يواجه الحب والرغبة والانكسار، لتربط بذلك بين الأسطورة القديمة والتجربة الإنسانية الحديثة.



كاتبة لا تعترف بالحدود الأدبية

لم تتوقف تجربة كارسون عند الشعر أو الرواية الشعرية، بل امتدت إلى أشكال أدبية وفنية متعددة.

وفي «Men in the Off Hours» مزجت بين القصائد والمقالات الشعرية والمراثي والنثر، وتناولت شخصيات تاريخية وفنانين، وحصل العمل على جائزة غريفين للشعر عام 2001.

أما «Decreation»، فجمع بين الشعر والمقالات والأوبرا، بينما يمثل «Nox» إحدى أكثر تجاربها الأدبية اختلافًا.

وصدر «Nox» عام 2010 في هيئة صندوق قابل للطي على شكل أكورديون، ويضم نسخة من دفتر أعدته كارسون عقب وفاة شقيقها، في تجربة تمزج الكتابة بالشكل البصري والذاكرة الشخصية.

ومن أعمالها الأخرى «Red Doc» و«Float»، اللذان واصلا نهجها في تجاوز الحدود التقليدية بين الأنواع الأدبية.



جوائز سبقت نوبل

لم تكن نوبل الجائزة الكبرى الأولى في مسيرة آن كارسون، ففي عام 2001 أصبحت أول امرأة تفوز بجائزة تي إس إليوت للشعر، عن عملها «The Beauty of the Husband»، كما حصلت على زمالتي غوغنهايم وماك آرثر، وهما من أبرز أشكال التكريم للكتاب والمبدعين في الولايات المتحدة.

كما حظيت أعمالها بإشادة عدد من كبار الكتاب، ومن بينهم الكاتبة الأمريكية سوزان سونتاغ، التي اعتبرت كارسون من الكاتبات اللواتي تقرأ لهن أي عمل جديد.



لماذا فازت آن كارسون بنوبل؟

يبدو أن أحد المفاتيح الأساسية لفهم اختيار كارسون يكمن في قدرتها على إعادة النظر في العلاقة بين الأدب القديم والكتابة الحديثة.

فهي لا تتعامل مع الأساطير اليونانية بوصفها مادة تاريخية جامدة، وإنما تعيد استخدامها لاستكشاف قضايا إنسانية معاصرة، مثل الحب والرغبة والفقد والهوية والوحدة.

كما أن تجربتها تتسم بالتجريب المستمر في شكل العمل الأدبي نفسه، وهو ما ينسجم مع وصف الأكاديمية السويدية لأعمالها بأنها «جريئة ومبتكرة» وقادرة على ابتكار أشكال جديدة للأدب المعاصر.



كارسون ونوبل.. محطة جديدة في مسيرة طويلة

يمثل فوز آن كارسون بجائزة نوبل للآداب تتويجًا لمسيرة طويلة جمعت بين الشعر والبحث الأكاديمي والترجمة والتجريب الأدبي.

وتنضم كارسون بذلك إلى قائمة واسعة من الأسماء الكبرى التي حصلت على نوبل للآداب، ومن بينها آني إرنو، وبوب ديلان، وعبد الرزاق قرنح، ونجيب محفوظ، ولويز غلوك، وبيتر هاندكه وأولغا توكارتشوك.

ومن المقرر أن تتسلم كارسون ميدالية وشهادة نوبل خلال مراسم الجائزة في العاصمة السويدية ستوكهولم في ديسمبر القادم.

وبفوزها، تنتقل تجربة شاعرة بدأت رحلتها من دراسة الأدب الكلاسيكي والأساطير القديمة إلى واحدة من أهم منصات التكريم الأدبي في العالم، بعدما أصبحت أعمالها نفسها جزءًا من المشهد الأدبي الذي تعيد تشكيل حدوده.