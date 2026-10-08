أطلقت ديزني+ رسمياً تطبيق ديزني+ الجديد في المملكة العربية السعودية، لتوفر للمشتركين تجربة مشاهدة أكثر تخصيصاً، وميزات جديدة واستثنائية، وأدوات رقابة أبوية مُحسنة، إلى جانب مكتبة حافلة بالقصص الرائعة التي تناسب جميع الأجيال.

وصُممت التجربة الجديدة لتلائم احتياجات جميع أفراد العائلة، فهي تمنح الآباء والأمهات مزيداً من التحكم وراحة البال بشأن المحتوى الذي يشاهده أبناؤهم، إلى جانب تسهيل الوصول إلى القصص التي يحبونها للاستمتاع بها. ومع المجموعة المتنوعة من المحتوى الترفيهي الجديد الذي تُقدمه ديزني+، بما في ذلك فيلم ديزني وبيكسار «حكاية لعبة 5»، وهو أول فيلم من إنتاج شركة والت ديزني يُدبلج باللهجة السعودية، تُتاح للعائلات خيارات أكثر لاكتشاف محتوى جديد والاستمتاع به معاً.

ويأتي «عالم الصغار» الجديد في صميم تجربة العائلة المُحسنة، إذ توفر للمشاهدين الأصغر سناً مساحة مُخصّصة لهم على ديزني+. ويُمكن للصغار استكشاف قصصهم المفضلة بفضل واجهة سهلة التصفح ومحتوى مختار بعناية لهم، فيما ينعم الآباء والأمهات براحة بال أكبر. ويأتي «عالم الصغار» ضمن مجموعة أوسع من أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها ديزني+، بما في ذلك حماية الملفات الشخصية برقم التعريف الشخصي PIN، وإمكانية تخصيص تصنيفات المحتوى، والإشعارات المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على الملفات الشخصية.

طريقة جديد للاستمتاع بتجربة ديزني+

يوفّر تطبيق ديزني+ الجديد تجربة مشاهدة عبر الإنترنت أكثر سهولة وتخصيصاً، مع صفحة رئيسية ديناميكية وتنقل مُبسّط وتوصيات تستند إلى ما يستمتع المشتركون بمشاهدته وما يحظى بشعبية في بلدانهم.

وتُسهّل التجربة المحدّثة أيضاً اكتشاف أحدث الأفلام والمسلسلات والأعمال الأصلية، مع دعم ما يصل إلى 25 لغة للدبلجة والترجمة، إلى جانب جودة عالية للصورة والصوت على الأجهزة المدعومة.

ويُمكن للمشتركين أيضاً اصطحاب ديزني+ معهم أثناء السفر ومواصلة الاستمتاع بأعمالهم المفضلة في الأسواق المدعومة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

المزيد من القصص المحبوبة

إلى جانب فيلم ديزني وبيكسار «حكاية لعبة 5»، يجمع تطبيق ديزني+ الجديد محتوى ترفيهياً يناسب جميع الأجيال، بدءاً من الأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية الحائزة على الجوائز، وصولاً إلى الأعمال الكوميدية والمحتوى المفضل لدى العائلات وأعمال الرسوم المتحركة الشهيرة.

ويُمكن لمحبي «عائلة كارداشيان» العودة إلى عالم العائلة في الموسم الثامن، ومتابعة أطباء «غريز أناتومي» في موسمه الثالث والعشرين، أو العودة إلى سبرينغفيلد مع الموسم الثامن والثلاثين من «عائلة سيمبسون». كما سيستمتع محبو أعمال مارفل التلفزيونية بمسلسل «رحلة فيجين» المرتقب، فيما يمكن للعائلات الاستمتاع معاً بالنسخة اللايف أكشن من فيلم ديزني «موانا» في وقت لاحق من هذا الخريف.

وهناك المزيد لاكتشافه من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المسلسل التركي الناجح «الخليفة»، ومجموعة حافلة من الأعمال الكورية. ويتوفر مسلسل «موسم الفراولة» الآن للمشاهدة، فيما يصل المسلسل المرتقب «انتقام إمبراطورة» في 4 نوفمبر.

بدء استخدام التطبيق الجديد

سيُطلب من مشتركي ديزني+ تنزيل التطبيق الجديد وتسجيل الدخول باستخدام بيانات حساباتهم الحالية. وستوجّههم التعليمات التي تظهر على الشاشة خلال خطوات بسيطة لتأكيد الحساب وإعداد الملفات الشخصية.

تتوفر ديزني+ ابتداءً من 9.994 ريال سعودي شهرياً، دون أي رسوم خفية، مع إمكانية إلغاء الاشتراك في أي وقت. وتُقدّم المنصّة محتوى يناسب مختلف الاهتمامات من خلال مكتبة تتجدد باستمرار، تجمع بين إرثٍ من القصص التي لا تُنسى وأحدث الأفلام الضخمة والإنتاجات الأصلية الجديدة والأعمال الحصرية. وتجمع ديزني+ محتوى من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوغرافيك و«هولو» وFX، لتُقدّم باقة متنوعة تمتد من الأفلام الوثائقية إلى الأعمال الدرامية الحائزة على إشادة نقدية، ومن الكوميديا إلى كلاسيكيات الرسوم المتحركة، وصولاً إلى أعمال الترفيه العام. كما يُمكن للمشتركين الاستمتاع بالموسم الثاني من مسلسل «رايفلز» الحائز على جائزتي «الإيمي الدولية®️» و«بافتا®️»، والمسلسل الكوميدي الحائز على جوائز «الجناية في البناية»، وفيلم «زوتروبوليس 2» من استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، وفيلم «أرسلوا النجدة» من إنتاج توينتيث سينشري ستوديوز.

كما توفّر ديزني+ أدوات رقابة أبوية مُتقدمة تضمن تجربة مشاهدة مناسبة لجميع أفراد العائلة، إذ يُمكن للمشتركين تحديد صلاحيات الوصول إلى المحتوى المُخصّص للبالغين وإنشاء ملفات شخصية محمية برمز تعريف شخصي، إلى جانب ملفات وضع «عالم الصغار» للأطفال المتوفرة بالفعل، بما يمنح الآباء والأوصياء مزيداً من الطمأنينة أثناء استخدام المنصّة.