أكد مساعد مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، بيكي ستيفان، جاهزية فريقه لمواجهة الاتفاق، مشدداً على أهمية المباراة وضرورة التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة التي ستجمع الفريقين مساء (السبت)، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.



ويبحث الخليج عن انتصاره الأول في الدوري، بعدما اكتفى بخمسة تعادلات مقابل خسارتين خلال الجولات السبع الماضية، ليجمع 5 نقاط محتلاً بها المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.



في المقابل، يدخل الاتفاق المواجهة بأفضلية الأرض والنتائج، بعدما حقق 3 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين، جامعاً 11 نقطة وضعته في المركز التاسع قبل انطلاق الجولة الثامنة.



وأوضح ستيفان، الذي سيقود اللقاء بعد إيقاف المدرب البرتغالي جوميز لمباراة واحدة، أن الاتفاق فريق قوي ويملك عناصر مميزة، مؤكداً احترام المنافس والاستعداد للتعامل مع نقاط قوته، إلى جانب البحث عن نقاط الضعف لاستغلالها خلال المباراة.



وشدد مساعد مدرب الخليج على أهمية التركيز والروح القتالية طوال دقائق المواجهة، مؤكداً أن فريقه سيدخل المباراة بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.



وتقام المباراة على ملعب نادي الاتفاق، الذي يتطلع إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور، فيما يسعى الخليج إلى كسر سلسلة غياب الانتصارات وتحقيق فوزه الأول في المسابقة.