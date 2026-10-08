أشاد رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA)، عمر كريمليف، بالدور الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في دعم رياضة الملاكمة واستضافة البطولات والنزالات الكبرى، مؤكداً انفتاح الاتحاد على دعم الملاكمة السعودية وتطويرها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الدولي للملاكمة في مدينة إسطنبول التركية، حيث تحدث كريمليف عن مستقبل اللعبة وتطورها على الساحة الدولية.



ورداً على سؤال «عكاظ» حول أهمية المملكة ودورها في مستقبل الملاكمة العالمية، أكد كريمليف أن الحكومة السعودية تؤدي دوراً نشطاً في تنظيم بطولات الملاكمة، ولا سيما الاحترافية منها، واستضافة العديد من المواجهات الكبرى، معرباً عن شكره للمملكة على دعمها للملاكمة وتطويرها محلياً ودولياً.



وقال كريمليف: «أتمنى أن نرى المنتخب السعودي يشارك في بطولاتنا وكؤوس العالم»، مشيراً إلى وجود ملاكمين سعوديين شباب يحققون نتائج جيدة ويتطور مستواهم باستمرار. وأبدى رئيس الاتحاد الدولي استعداده لتقديم الدعم المطلق لتطوير الملاكمة السعودية، مشدداً على أهمية توسيع مشاركة الملاكمين السعوديين في المحافل الدولية.



وفي سياق آخر، أعلن كريمليف رفع قيمة جوائز بطولة العالم القادمة إلى 20 مليون دولار، بحيث يحصل بطل كل وزن على مليون دولار، مقارنة بـ 8 ملايين دولار في النسخة السابقة التي أقيمت في دبي. كما أكد أن الرياضيين والمدربين يمثلون ركيزة منظومة الملاكمة، وأن الاتحاد يعمل على توفير أفضل الظروف للملاكمين وتوسيع الفرص أمام المواهب حول العالم.