«حققت حلمي».. بيدرو يعتزل كرة القدم

أعلن نجم نادي برشلونة الإسباني السابق بيدرو رودريغيز اعتزاله كرة القدم نهائياً، بعد مسيرة حافلة في الملاعب امتدت لنحو عقدين.

رسالة وداع

وكتب بيدرو عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «أشعر أن الوقت حان لاتخاذ خطوة إلى الأمام وبدء فصل جديد في حياتي، أغادر وأنا فخور بأنني عشت حلمي، وممتن لكل من وقف بجانبي لتحويله إلى حقيقة».

واختتم صاحب الـ39 عاماً: «شكراً لكرة القدم لأنها منحتني كل هذه السعادة».

مسيرة حافلة بالألقاب

ويعد بيدرو، الذي لعب لأندية برشلونة وتشيلسي ولاتسيو، أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجاً في تاريخ الكرة الإسبانية، بعدما حصد 25 لقباً خلال مسيرته الاحترافية التي امتدت لنحو عقدين.

وتوج بيدرو مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2010، وبطولة أمم أوروبا 2012، إلى جانب ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وخمسة ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، وأربعة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

كما فاز بثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب واحد في الدوري الأوروبي، ولقبين في كأس العالم للأندية، ولقب واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، ولقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض الجناح الإسباني 841 مباراة رسمية، سجل خلالها أكثر من 200 هدف، منها 5 أهداف في آخر مواسمه مع لاتسيو، قبل أن يقرر تعليق حذائه ووضع حد لمسيرته الكروية.