في خطوة أعادت تسليط الضوء على رقعة الشطرنج الإستراتيجية في المحيط الهادئ، قررت الولايات المتحدة توجيه ضربة غير مألوفة لشخصية مالية مثيرة للجدل في دولة فيجي. ولا تتعلق القصة بمجرد تجاوزات مالية تقليدية، بل تشابك معقد بين عالم الجريمة المنظمة، ورشى النخب، وأروقة النفوذ الجيوسياسي العابر للحدود.

بدأت خيوط هذه القضية تتبلور عندما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج رجل الأعمال الصيني الفيجي تشاو فوغانغ على قائمة العقوبات الخاصة بالفساد الكبير، متهمة إياه باستغلال غطائه التجاري لتمرير أجندات ومصالح تخص بكين عبر استخدام الرشى وشبكات الوكلاء. والمفارقة أن هذا القرار جاء تفعيلاً لتحقيقات استخباراتية سابقة كشفت عنها شبكات صحفية استقصائية وسلطات أسترالية كانت قد صنفت «تشاو» كهدف رئيسي على رادارات مكافحة الجريمة المنظمة، رغم عدم توجيه اتهامات جنائية رسمية ضده حتى الآن.

من جهته، سارع فريق الدفاع عن رجل الأعمال المثير للجدل إلى تفنيد هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، معتبرين أن الاتهامات الأمريكية تفتقر تماماً إلى الأدلة المادية وتفتقد لأبسط قواعد الرد العادل. وفي المقابل، ترى واشنطن أن هذه القضية تمثل نموذجاً صارخاً لظاهرة «الجغرافيا الإجرامية المنهجية»، حيث تُستغل شبكات المال والجريمة كأدوات ناعمة لإعادة رسم خريطة التحالفات في واحدة من أكثر المناطق حساسية وإستراتيجية في العالم. ومع التزام السلطات في فيجي الصمت حيال هذه التطورات، يظل الصراع الخفي على النفوذ في الجزر المنسية مفتوحاً على كل الاحتمالات.