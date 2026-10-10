استعاد فريق لانس، المحترف ضمن صفوفه النجم السعودي سعود عبدالحميد، نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي، بتغلبه على ضيفه أولمبيك ليون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء (الجمعة) على ملعب «بولار دولولي»، ضمن منافسات الجولة السادسة.

سعود بديلاً في عودة الانتصارات

وعاد سعود عبدالحميد إلى قائمة الفريق بعد غياب لأكثر من شهر ونصف بسبب الإصابة، لكنه بقي على مقاعد البدلاء طوال المباراة، فيما استعاد لانس نغمة الفوز بعد أربع مباريات متتالية دون انتصار (ثلاث هزائم وتعادل).

أهداف المباراة

افتتح فلورون سوطوكا التسجيل لفريق لانس في الدقيقة 36، قبل أن يعزز ماثيو أودول تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ في الدقيقة 76.

وتلقى ماثيو أودول بطاقة حمراء في الدقيقة 84، فيما قلص ليون الفارق بعدها بدقيقة واحدة عن طريق خالص مراح، لكن لانس حافظ على تقدمه في الدقائق الأخيرة ليحصد النقاط الثلاث.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ليون عند 11 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، متأخراً بنقطتين عن موناكو المتصدر، بعد تلقيه الهزيمة الأولى في المسابقة هذا الموسم، بينما رفع لانس رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع.