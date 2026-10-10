أبدى الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لنادي النصر، سعادته البالغة بالانتصار العريض الذي حققه فريقه بثلاثية نظيفة أمام نادي الدرعية، مؤكدًا أن المباراة شهدت تطبيقًا مثاليًا للخطط الفنية والالتزام الدفاعي والهجومي.



وفي تفاصيل المؤتمر الصحفي للمباراة، جاءت أبرز تصريحات المدرب على النحو التالي:



أداء مثالي وشباك نظيفة



وصف بوستيكوجلو الفوز بالمريح والمهم، قائلًا: "قدمنا أداءً جيدًا، ومن المريح دائمًا أن ننتصر ونسجل ثلاثة أهداف ونخرج بشباك نظيفة". وأضاف أن المواجهة لم تكن سهلة: "كان أداءً جيدًا أمام فريق صعب، وأنا سعيد جدًا بما تحقق".



صلابة دفاعية وضغط جماعي



وعبّر المدرب عن رضا التام عن المنظومة الدفاعية للفريق، مشيدًا بالكفاءة والالتزام الجماعي: "حافظنا على شباكنا نظيفة وهذا يعني أننا كنا جيدين دفاعيًا، خصوصًا أن منافسنا مميز في الكرات الثابتة ويمتلك لاعبين بأطوال قوية". وتابع: "كنت راضيًا جدًا لأن كل الفريق دافع جماعيًا كما طلبنا، وسجلنا تمامًا كما خططنا، وهذا دليل قاطع على أننا قدمنا عملًا كبيرًا".



إستراتيجية الدفع بالشباب



وفي سياق حديثه عن مستقبل الفريق، شدد بوستيكوجلو على الأهمية القصوى لمنح الفرصة للمواهب الشابة والواعدة بالنادي، مشيرًا إلى أنها خطة عمل أساسية: "مهم جدًا مشاركة اللاعبين الشباب، لدينا أسماء مميزة وهذا جزء رئيسي من استراتيجيتنا لدمجهم مع لاعبي الخبرة".



وزاد موضحًا: "نتحدث اليوم عن لاعب واحد فقط، ولكنني أعلم أننا نمتلك عناصر شابة أخرى قادرة على المنافسة، والمهم دائمًا هو اختيار التوقيت ولحظة المشاركة المناسبة". وأشاد بشكل خاص باللاعب عواد أمان قائلًا: "عواد قدم عملًا رائعًا اليوم". كما أثنى على الثنائي سعد حقوي وراكان الغامدي بوصفهم مواهب مميزة، مؤكدًا أن مشاركتهم تمنح الإضافة والبهجة للنادي وللجماهير التي تسعد برؤية جيل المستقبل يرتدي قميص الفريق.