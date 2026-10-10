دافع مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا عن ناديه، بعد إدانته بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

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وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت سابقاً أن لجنة مستقلة خلصت إلى إدانة مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة للقواعد المالية للدوري، على مدى تسعة مواسم، من خلال استخدام عقود رعاية «صورية» ضمن ترتيبات هدفت إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي استأنف القرار.

«ألقاب السيتي ليست ملوثة»

ورداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي، عما إذا كانت ألقاب مانشستر سيتي مشوبة بالفساد، قال ماريسكا: «قطعاً لا».

وأضاف: «أتفهم سبب وجود معظمكم هنا، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو ما قلته سابقاً، القضية لا تزال جارية، وأريد التحدث عن هذا الأمر عندما نربح الاستئناف».

ماريسكا يثق في إدارة ناديه

وتابع المدرب الإيطالي: «تحدثت مع إدارة النادي، وكنا جميعاً نثق ببعضنا بعضاً. الوقت المناسب للحديث هو عندما نربح هذا الاستئناف. الآن، لا جدوى من الحديث عن هذا الأمر لأنني لا أملك المعلومات».

وأوضح ماريسكا، الذي تولى تدريب مانشستر سيتي مع بداية الموسم الحالي خلفاً للإسباني بيب غوارديولا: «السبب الذي دفعني إلى الانضمام إلى هذا النادي هو أنني أثق تماماً بنسبة 100% بالمالك، والرئيس التنفيذي، والمدير الرياضي، وجميع العاملين هنا».

عقوبات صادمة تُهدد السيتي

وفي حال تأكيد الإدانة، قد يواجه مانشستر سيتي عقوبات تشمل غرامة مالية أو خصم نقاط أو الحرمان من إبرام صفقات، فيما يتمثل السيناريو الأسوأ في الطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز.