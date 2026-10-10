شهدت مدرجات ملعب "الأول بارك" لفتة دعم استثنائية من جماهير نادي النصر تجاه قائدها البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة الدرعية في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، والتي حسمها "العالمي" لصالحه بثلاثية نظيفة. وجاءت هذه المبادرة الجماهيرية لتؤكد وقوف المدرج النصراوي خلف نجمه الأول في ظل الأزمة الأخيرة التي عاشها مع منتخب بلاده.



وتلخصت رسالة الجماهير النصراوية في "تيفو" رفعه المشجعون يحمل الشعار الشهير "CR7" مصحوباً بعبارة باللغة الإنجليزية تعني "العظمة تُكتسب". كما حرصت الجماهير على الهتاف باسم النجم البرتغالي بحرارة عند حلول الدقيقة السابعة من عمر اللقاء تيمناً برقم قميصه الأسطوري، ورفع لوحات مرسومة تستعرض مسيرته التاريخية وصوره بقمصان الأندية التي مثّلها، في رسالة واضحة مفادها أن قيمته الكروية لا تهتز أمام الأزمات العابرة.



وجاء رد فعل رونالدو داخل المستطيل الأخضر ليثبت كالعادة قيمته الفنية الكبيرة؛ إذ ترجم هذا الدعم المعنوي سريعاً إلى أداء هجومي قوي نجح من خلاله في افتتاح التسجيل للنصر عند الدقيقة الـ 23 من الشوط الأول. وعقب إحرازه الهدف، توجه "الدون" مباشرة نحو الجماهير ليحتفل معها بحرارة، مبادلاً إياها التحية والشكر على هذه المساندة الخاصة.



ولم يكتفِ رونالدو بذلك، بل تفاعل بشكل جماعي مع المدرجات عقب صافرة النهاية، معبراً عن امتنانه الكبير لجمهور النصر الذي يمنحه دائماً الثقة والتقدير لإكمال مسيرته نحو بلوغ الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية الحافلة.