أوضحت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض أن المواطنين اليمنيين الموجودين في المملكة العربية السعودية، ممن يحملون جوازات سفر سارية المفعول، لا يحتاجون إلى استخراج وثائق سفر مؤقتة للاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدةً ضرورة حجز موعد عبر منصة «أبشر» ومراجعة إدارة الجوازات في المنطقة الأقرب إليهم لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وجاء توضيح السفارة في بيان إلحاقي لإعلانها بدء مرحلة التسجيل الأولي إلكترونياً للراغبين في الاستفادة من المكرمة الملكية، عبر الموقعين الرسميين للسفارة والقنصلية العامة.

وبيّنت السفارة أن مرحلة التسجيل الأولي تهدف إلى حصر بيانات الراغبين في الاستفادة من المكرمة وتسجيلها، تمهيداً لاستكمال إجراءات المراجعة والتحقق وإصدار وثائق السفر اللازمة لتصحيح أوضاعهم، وفقاً للأنظمة والضوابط والتعليمات المعتمدة.

ودعت المعنيين بالتسجيل إلى تعبئة الاستمارة الإلكترونية بدقة، واستكمال البيانات المطلوبة، وإرفاق ما يتوفر لديهم من وثائق ثبوتية، واختيار المنطقة المناسبة لاستكمال الإجراءات، ثم طباعة وثيقة التسجيل المؤقتة ودليل الإرشادات المرفق بها والاحتفاظ بهما لتقديمهما عند الطلب.

وأكدت السفارة أن تعبئة الاستمارة الإلكترونية تمثل مرحلة تسجيل أولي فقط، ولا تعني قبول الطلب أو اعتماده أو اكتمال إجراءات تصحيح الوضع.

وأشارت إلى أن التسجيل الإلكتروني يتيح للمستفيد الحصول على موعد لمراجعة المركز الذي اختاره، إذ يتعين عليه الحضور في الموعد المحدد أمام اللجان المختصة لاستكمال إجراءات المراجعة والتحقق واعتماد الوثيقة المؤقتة، وفقاً للأنظمة والضوابط والتعليمات المعتمدة.

وشددت السفارة على ضرورة تحري الدقة عند إدخال البيانات، والتأكد من صحة المعلومات والوثائق المرفقة، مؤكدةً أن مقدم الطلب يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والوثائق التي يقدمها.