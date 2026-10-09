أسطورة البرازيل: رونالدو أخطأ بعدم إهانة جيسوس

دعم أسطورة كرة القدم البرازيلية روماريو قائد النصر ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو في أزمته مع مدرب منتخب بلاده جورجي جيسوس.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها صحيفة «أبولا» البرتغالية: «رونالدو غادر المعسكر لأنه شعر بأنه لا يحظى بالتقدير وأنه لا يمثل أي أهمية، هذا كل شيء، إذا كان الأمر كذلك، كنت سأفعل الشيء نفسه».

وكشف روماريو، المعروف بأسلوبه الصريح والحاد، عن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه رونالدو قبل مغادرة المعسكر، قائلاً: «لكن قبل أن يرحل، كان عليه أن يعين جيسوس ويقول له: «اذهب إلى الجحيم» بعدها يغادر المعسكر، كان هذا وهو خطأه الوحيد».

رونالدو: جيسوس خلف وعده «مرتين»

وكان رونالدو قد أصدر بياناً (الثلاثاء) الماضي، قال فيه إن جيسوس أخلف وعده بعدما اتفق معه على منحه 30 دقيقة خلال مباراة النرويج، لكنه انتهى به الحال على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

ووفقاً لرونالدو، أُعدت وثيقة تضمنت 8 نقاط كان من المفترض أن يتناولها جيسوس خلال مؤتمره الصحفي الذي سبق مواجهة الدنمارك، من بينها أنه لم يطالب بالمشاركة في المباريات، وأنه احترم قرارات المدرب، وأن طلب جيسوس منه إجراء عمليات الإحماء دون إشراكه كان خطأ، لكن مدربه لم يفِ بوعده للمرة الثانية.

اعتذار للجماهير

واعتذر رونالدو للجماهير البرتغالية، مؤكداً جاهزيته لمواصلة تمثيل المنتخب البرتغالي عقب قضاء أي عقوبة تُفرض عليه.