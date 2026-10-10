لقي 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، مقتلهم إثر انهيار جزئي لمبنى سكني مكوّن من 7 طوابق في مدينة إسطنبول التركية، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 9 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض، وسط تحقيقات لكشف أسباب الحادث الذي أثار مخاوف بشأن سلامة المباني القديمة في المدينة.

ووقع الانهيار صباح (الخميس) في حي جيفيزلي بمنطقة مالتيبه، الواقعة في الجانب الآسيوي من إسطنبول، بعدما انهارت الطوابق الثلاثة السفلية للمبنى، بينما بقيت الطوابق الأربعة العلوية مستقرة فوق الأنقاض، ما زاد من خطورة عمليات البحث والإنقاذ.

انتهاء عمليات الإنقاذ

وأعلن مكتب محافظ إسطنبول، أمس (الجمعة)، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عقب العثور على جثمان آخر ضحية عند الساعة 6:15 صباحاً بالتوقيت المحلي. وأوضحت السلطات أن الضحايا بينهم طفلتان تبلغان من العمر 5 و10 سنوات، وطفل يبلغ 12 عاماً، إضافة إلى شخصين آخرين، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ 9 أشخاص أحياء.

إخلاء 55 شخصاً من المباني المجاورة

ودفعت المخاوف من انهيارات إضافية السلطات إلى إخلاء 55 شخصاً من سكان المباني المحيطة بموقع الحادث، ضمن إجراءات احترازية لحماية السكان وتأمين المنطقة. وشاركت فرق الإطفاء والشرطة والإسعاف وإدارة الكوارث والطوارئ التركية في عمليات الإنقاذ، وسط صعوبات ناجمة عن بقاء أجزاء من المبنى معلقة فوق الأنقاض.

طوابق أضيفت لاحقاً وتحذيرات من تشققات

وكشف نائب رئيس بلدية إسطنبول نوري أصلان أن المبنى شُيّد عام 1987، موضحاً أن أجزاءه الأساسية بُنيت وفق المعايير المعمول بها آنذاك، قبل إضافة طوابق أخرى في مراحل لاحقة. وأفادت رئيسة بلدية مالتيبه، إسين كويمن، بأن السجلات البلدية أظهرت إضافة الطابقين العلويين دون تصاريح بعد إصدار رخصة إشغال المبنى. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مديرة متجر يقع في الطابق الأرضي أنها لاحظت ظهور تشققات في المبنى منذ أبريل الماضي، دون أن يتضح ما إذا كانت تلك التشققات مرتبطة مباشرة بالانهيار.

تحقيقات في أسباب الانهيار

وفتحت السلطات القضائية التركية تحقيقاً في الحادث، فيما كلفت وزارة الداخلية مفتشين بالتحقق من احتمال وجود إهمال أو مخالفات خلال مراحل تخطيط المبنى وإنشائه وإجراء التعديلات عليه. ولم تعلن السلطات حتى الآن السبب النهائي للانهيار، بينما أعاد الحادث تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالمباني القديمة والإضافات الإنشائية غير المرخصة في إسطنبول.