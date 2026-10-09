طائرة ركاب عالقة تحت جسر في رومانيا.. ماذا حدث؟

في مشهد غير مألوف على طريق سريع في رومانيا، توقفت رحلة نقل طائرة ركاب خرجت من الخدمة تحت جسر، بعدما حال ارتفاع هيكلها دون استكمال الطريق إلى وجهتها الجديدة، المتمثلة في مساحة ترفيهية للأطفال.

ووقعت الحادثة مساء الخميس في منطقة بالوتيستي، على الطريق السريع DN1، أثناء نقل الطائرة من مطار «هنري كواندا» الدولي في أوتوبيني إلى مدينة فولونتاري، وفقًا لموقع «رياليتاتيا» الروماني.

أبعاد الطائرة تعطل الرحلة

وبحسب الموقع، كانت الطائرة قد خرجت من الخدمة ونُزعت أجنحتها استعدادًا لنقلها برًا، إلا أن هيكلها لم يتمكن من المرور أسفل الجسر، ما أجبر القائمين على عملية النقل على التوقف، فيما أُغلق أحد مسارات الطريق لتأمين الموقع والتعامل مع الموقف.

وكانت عملية النقل مقررة خلال ساعات الليل، بهدف الحد من تأثيرها على حركة المرور، نظرًا إلى الترتيبات اللوجستية التي تتطلبها عمليات نقل الطائرات الكبيرة، خصوصًا ما يتعلق بارتفاع الجسور والمنشآت الواقعة على المسار المحدد.

محاولة جديدة لاستكمال النقل

ومن المنتظر أن تستأنف بلدية المدينة عملية نقل الطائرة مساء الجمعة، بعد إجراء تعديلات على معدات النقل، بما يسمح بتجاوز العائق والوصول إلى الوجهة المحددة.

وتأتي عملية النقل ضمن توجه للاستفادة من الطائرات الخارجة من الخدمة في مشروعات تعليمية وترفيهية، من خلال تحويلها إلى معالم ثابتة أو مساحات مخصصة للأطفال، بدلًا من تفكيكها بالكامل.

ويتطلب تنفيذ مثل هذه المشروعات ترتيبات مسبقة تشمل تجهيز موقع الاستقبال، واختيار مسار مناسب لنقل الطائرة، والتأكد من إمكانية عبورها أسفل الجسور والمنشآت على امتداد الطريق.

ولم يشر التقرير إلى وقوع إصابات أو أضرار بالطائرة أو الجسر، كما لم يكشف عن تفاصيل التعديلات المقررة على معدات النقل قبل المحاولة الجديدة.