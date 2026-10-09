اضطرت طائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز» إلى تغيير مسارها والهبوط في نيويورك، بعدما تعطلت 6 من أصل 8 دورات مياه أثناء رحلة طويلة عبر المحيط الأطلسي، ولم يتبقَّ على متنها سوى مرحاضين يعملان لخدمة 287 شخصاً من الركاب وأفراد الطاقم.

وكانت الرحلة رقم «AA37» متجهة من مدريد إلى دالاس فورت وورث على متن طائرة «بوينغ 777»، قبل أن يقرر الطاقم عدم مواصلة الرحلة إلى وجهتها الأصلية والتوجه بدلاً من ذلك إلى مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك.



مرحاضان فقط لـ287 شخصاً

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الطاقم أبلغ عن وجود «عدد غير كافٍ من دورات المياه الصالحة للاستخدام»، بعدما أصبحت 6 دورات مياه خارج الخدمة أثناء الرحلة.

ومع بقاء مرحاضين فقط يعملان، رأى الطاقم أن استمرار الرحلة الطويلة إلى دالاس لم يعد مناسباً، واتخذ قرار تحويل مسار الطائرة إلى نيويورك.

ولم تعلن الجهات المعنية حتى الآن سبب العطل الذي أدى إلى توقف العدد الكبير من دورات المياه عن العمل، فيما لم تشر التقارير إلى وجود مشكلة في محركات الطائرة أو أنظمة التحكم الرئيسية.



«لدينا مرحاضان فقط»

وأظهرت اتصالات الطيارين مع المراقبة الجوية حجم المشكلة، إذ أبلغ أحد الطيارين المراقبين خلال الاقتراب من نيويورك بأن الرحلة لم يعد لديها سوى مرحاضين صالحين للاستخدام.

وأعلن الطاقم حالة «Pan-Pan»، وهي إشارة دولية في الطيران تُستخدم عندما تواجه الطائرة وضعاً عاجلاً يتطلب الاهتمام، لكنه لا يشكل خطراً فورياً يهدد حياة الموجودين على متنها، بخلاف نداء الاستغاثة «Mayday».



وقود يكفي لأكثر من 4 ساعات

وكانت الطائرة لا تزال تحمل وقوداً يكفي لأكثر من 4 ساعات من الطيران عندما تقرر تحويل مسارها إلى نيويورك، ما جعل وزنها عند الهبوط أكبر من المعتاد.

ويتطلب الهبوط بوزن مرتفع مراعاة إجراءات تشغيلية إضافية، بسبب زيادة الضغط على المكابح واحتمال ارتفاع حرارتها، إلا أن الطائرة هبطت بسلام في مطار جون كينيدي دون الإبلاغ عن إصابات.



توقف لأكثر من 3 ساعات

وبقيت الطائرة على الأرض في نيويورك لأكثر من 3 ساعات، قبل أن تستأنف رحلتها باتجاه دالاس فورت وورث.

وكان من المقرر أن تستغرق الرحلة الأصلية من مدريد إلى دالاس قرابة 10 ساعات، قبل أن يحول العطل غير المعتاد رحلة عابرة للأطلسي إلى توقف اضطراري في نيويورك.

ولم تكشف «أميركان إيرلاينز» عن تفاصيل فنية توضح سبب تعطل 6 دورات مياه في وقت واحد، فيما اقتصرت المعلومات المؤكدة على أن المشكلة كانت مرتبطة بعدم توفر عدد كافٍ من المراحيض الصالحة للاستخدام، وليس بعطل يؤثر في قدرة الطائرة على التحليق.