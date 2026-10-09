حسم الويلزي آرتشي أوين صدارة السباق الثاني من الجولة الثانية لبطولة فورمولا 4 السعودية 2026، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، والتي أقيمت على حلبة كورنيش جدة تحت الإشراف الرياضي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.



وشهد السباق مشاركة 15 سائقاً، تمكن من خلالها الويلزي آرتشي أوين من الحصول على المركز الأول، متقدماً بفارق 0.592 جزء من الثانية على النمساوي مارلون باير الذي حل ثانياً، فيما جاء السنغافوري إسحاق سياه في المركز الثالث بفارق ثانية و639 جزءاً من الثانية عن المتصدر.



وقد شهدت اللفات الأولى من السباق تحولات سريعة في مراكز المقدمة؛ بعدما بدأ آرتشي أوين مبكراً في مطاردة الصدارة، فتجاوز إسحاق سياه في اللفة الثالثة وانتزع المركز الثاني، قبل أن تدخل سيارة الأمان في اللفة الرابعة. ومع استئناف السباق، استغل أوين الفرصة وضغط مباشرة على مارلون باير، ونجح في تجاوزه وخطف الصدارة، ليضع حداً لطموح النمساوي في مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق فوزه الثاني على التوالي والثالث في البطولة.



وشهدت التصفيات التأهيلية الثانية، التي أقيمت عصر أمس (الخميس)، تقارباً واضحاً في الأزمنة؛ حيث تصدر مارلون باير الترتيب بعدما سجل أسرع زمن بلغ 2:07.291 دقيقة، متقدماً بفارق 0.002 ثانية على إسحاق سياه الذي حل ثانياً، وجاء آرتشي أوين في المركز الثالث، يليه أمين كارا عثمان رابعاً، فيما أكمل هاريسون ماكي قائمة الخمسة الأوائل.



وتسهم البطولة في دعم مسار تطوير المواهب السعودية في رياضة المحركات، عبر إتاحة فرص عملية وتنافسية تساعد السائقين والكوادر الشابة على تنمية قدراتهم واكتساب الخبرات في مجالات متعددة تشمل: الهندسة، الخدمات اللوجستية، إدارة الفعاليات، والضيافة، وغيرها؛ بما يمهد أمامهم الطريق نحو فرص أوسع على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز حضور الكفاءات الوطنية في قطاع رياضة المحركات.



وتعود منافسات بطولة فورمولا 4 السعودية إلى حلبة كورنيش جدة مع انطلاق الجولة الثالثة (السبت) 31 أكتوبر، والتي تستمر حتى (الإثنين) 2 نوفمبر، ضمن الجولات الأربع الأولى التي تستضيفها جدة، قبل انتقال البطولة إلى حلبة لوسيل الدولية في قطر خلال ديسمبر القادم.