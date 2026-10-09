انتصر فريق القادسية على مستضيفه الخلود بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم (الجمعة)، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب نادي الحزم.



وأحرز أهداف القادسية الخمسة كل من: تيجاني رايندرز (4)، وكريستوفر بونسو باه (13)، ومصعب الجوير (40)، وماتيو ريتيغي (67)، وخوليان كينيونيس (من نقطة الجزاء 86)، في حين أضاع فريق الخلود ركلة جزاء عن طريق لاعبه الإسباني إيكر كورتاجارينا (63).



وشهد اللقاء بداية قوية لفريق القادسية بتسجيل هدف السبق عن طريق الهولندي تيجاني رايندرز، الذي تصدر قائمة الهدافين من خارج منطقة الجزاء بهدفه الافتتاحي في مواجهة الخلود؛ ومن اللافت تسجيله 3 أهداف من أصل رصيده البالغ أربعة أهداف من خارج المنطقة، وهو ما يعادل 75٪ من أهدافه.



وبرز الثنائي ماتيو ريتيغي وخوليان كينيونيس في هذا اللقاء، إذ صنع ريتيغي الهدف الأول وأحرز هدفًا، وفعل المكسيكي خوليان كينيونيس الأمر نفسه بصناعته هدفًا للغاني كريستوفر بونسو باه، قبل تسجيله الهدف الخامس من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق، فيما جاءت صناعة هدف مصعب الجوير عن طريق زميله محمد أبو الشامات.



وبهذا الفوز، رفع فريق القادسية رصيده إلى 19 نقطة متصدرًا دوري المحترفين مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة.