تفوق فريق الأهلي على مضيفه الفتح بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم (الجمعة) على ملعب "ميدان تمويل الأولى" بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" للموسم الرياضي 2026 - 2027.



وجاءت أهداف الأهلي الأربعة عن طريق كل من: فرانسيسكو ترينكاو (هدفين في الدقيقتين 31 و50)، وإيفان توني (الدقيقة 60)، وزياد الجهني (الدقيقة 89).



وشهد اللقاء بداية قوية من فريق الأهلي الذي هدد مرمى الفتح بأكثر من كرة، بدأها زياد الجهني برأسية، ثم فرانسيسكو ترينكاو بتسديدة أرضية، قبل أن يعود ترينكاو ويحرز الهدف الأول في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهذا الهدف.



وفي الشوط الثاني، عاد ترينكاو لهز الشباك مجدداً محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 50، قبل أن يسجل إيفان توني الهدف الثالث في الدقيقة 60؛ ليحافظ توني بهدفه على سلسلته التهديفية الممتدة منذ أربع مباريات، أحرز فيها سبعة أهداف. وفي المجمل، يملك اللاعب الأفضل في شهر سبتمبر 11 هدفاً في صدارة هدافي الموسم الجاري، كما تساوى توني مع مهاجم الأهلي السابق طلال المشعل برصيد 83 هدفاً لكل منهما في قائمة هدافي الأهلي التاريخيين، خلف الهداف التاريخي عمر السومة الذي يملك 195 هدفاً. واختتم زياد الجهني مسلسل الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي برباعية نظيفة.



وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمّد رصيد الفتح عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.