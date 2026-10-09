أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، إقالة المدرب الإيطالي فينتشنزو مونتيلا من قيادة المنتخب الأول.

4 هزائم تنهي المشوار

وقال الاتحاد التركي، في بيان عبر حسابه على منصة «إكس»، إن مجلس الإدارة قرر خلال اجتماعه اليوم إنهاء مهام المدرب فينتشنزو مونتيلا.

وجاءت إقالة مونتيلا بعد أربع هزائم متتالية في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الماضية، أمام فرنسا (0-1)، وإيطاليا (1-4 و1-3)، وبلجيكا (0-3).

بديل مونتيلا

ولم يكشف الاتحاد التركي عن بديل مونتيلا، لكن تقارير صحفية أكدت اقتراب نجم كرة القدم التركية السابق أردا توران من خلافته.

ويمتلك أردا توران، البالغ من العمر 39 عاماً، تجربتين تدريبيتين فقط؛ إذ بدأ مشواره التدريبي مع أيوب سبور التركي في عام 2023، فيما يخوض حالياً تجربته الثانية مع شاختار الأوكراني.