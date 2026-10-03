كشف تقرير صحفي عن اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع مدافع برشلونة جول كوندي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مستغلاً تراجع دوره مع البلوغرانا.

تشيلسي يستغل تراجع دور كوندي

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد عاد اسم تشيلسي ليُطرح مجدداً داخل نادي تشيلسي، مشيرة إلى أن النادي اللندني قد تتاح له فرصة التعاقد مع اللاعب الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت أن كوندي يواصل في الوقت ذاته تركيزه على واجباته الدولية مع المنتخب الفرنسي بقيادة زين الدين زيدان.

دقائق قليلة مع النادي والمنتخب

وشارك مدافع برشلونة أساسياً في المباراة الافتتاحية لفرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، والتي انتهت بفوز الديوك 1-0 على تركيا، لكنه لم يشارك في الفوز 1-0 على بلجيكا أو التعادل 1-1 مع إيطاليا في باريس.

أما مع برشلونة، فقد شارك كوندي في خمس مباريات فقط بمختلف المسابقات هذا الموسم، بإجمالي 261 دقيقة.