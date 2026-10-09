حصلت أكاديمية مهد الرياضية على رخصة المشاركة في دوري الدرجة الأولى الإقليمي بمقاطعة مدريد، تحت مظلة الاتحاد الملكي لكرة القدم في مدريد، التابع للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عبر فريق «مار أبييرتو»، الذي يضم 24 لاعبًا سعوديًا من مواليد عام 2012، خلال الموسم الرياضي 2026–2027.



وتتيح المشاركة للاعبين خوض منافسات رسمية أمام أندية إسبانية، بما يوفر لهم فرصة اكتساب الخبرة من خلال المباريات المنتظمة، والتعامل مع أنماط لعب ومدارس كروية مختلفة، في مرحلة عمرية مهمة لتطوير المهارات الفنية والبدنية.



وتأتي المشاركة ضمن مسار لإتاحة المنافسة الخارجية أمام اللاعبين السعوديين في الفئات السنية، بما يساعد على تقييم مستوياتهم في بيئة تنافسية مختلفة، وقياس مدى تقدمهم من خلال الأداء في المباريات الرسمية، إلى جانب ما يكتسبونه من خبرات تسهم في إعدادهم للمراحل القادمة.