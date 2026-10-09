أعلن مدرب برشلونة هانز فليك، غياب نجم الفريق رافينيا عن المباراتين المقبلتين، بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي الماضية.

ويستضيف برشلونة نظيره خيتافي، غداً (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، قبل أن يحل ضيفاً على غلطة سراي، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا.



إصابة رافينيا «ليست خطيرة»

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة خيتافي: «لم تُظهر الفحوصات التي خضع لها رافينيا وجود إصابة خطيرة، لكن علينا التعامل مع الأمر بجدية وأخذه في الاعتبار، لأنه تعرض لثلاث إصابات خلال العام الماضي. سنعتني به، ولن يشارك غداً، كما سيغيب عن مواجهة غلطة سراي في إسطنبول».



14 هدفاً في 8 مباريات

ويقدم المهاجم البرازيلي أرقاماً مميزة مع برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إذ سجل 14 هدفاً وصنع 3 أهداف خلال 8 مباريات فقط.



ترتيب برشلونة

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط على أتلتيكو مدريد وريال بيتيس، و6 نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الرابع.