منصة انتخابية وبدلة رخيصة.. كيف أطاحت «صُنع في الصين» بخطاب ترمب؟

لم يكن ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على منصة تجمع انتخابي في ولاية نبراسكا حدثًا عاديًا، بل لحظة كشفت فيها بدلة واحدة مفارقة سياسية واقتصادية لافتة.

الرجل الذي بنى جزءًا كبيرًا من خطابه على شعار (أمريكا أولًا) ظهر مرتديًا بدلة قد تكون -على الأرجح- مصنوعة في الصين، ما فتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول اتساق شعاراته مع خياراته الشخصية، خصوصًا أن العلامة التي ارتداها تُنتج جزءًا من ملابسها خارج الولايات المتحدة.

هذا التفصيل الصغير أشعل نقاشًا كبيرًا حول مدى انسجام خطاب ترمب مع ممارساته، في وقت يخوض فيه حملة انتخابية حادة ويقدم نفسه بوصفه المدافع الأول عن الصناعة الأمريكية.

بدلة تكسر الصورة التقليدية لترمب

منذ ثمانينيات القرن الماضي، ارتبط اسم ترمب بالبدلات الفاخرة، لا سيما الإيطالية منها، تحديدًا علامة Brioni التي رافقته خلال سنوات تقديمه برنامج The Apprentice، ورسخّت صورته كرجل أعمال يفضّل الأزياء الأعلى سعرًا. لكن خلال تجمُّع انتخابي في مدينة غراند آيلاند، كشف ترمب بالصدفة عن علامة بدلته، ليتبين أنها من Jos. A. Bank، وهي علامة أمريكية أقل تكلفة بكثير من خياراته المعتادة. أسعار بدلات العلامة تبدأ من نحو 149 دولارًا وتصل إلى 700 دولار، مقارنة ببدلات Brioni التي تتراوح بين 5500 دولار وأكثر من 16 ألف دولار. هذا التحول المفاجئ أثار فضول المتابعين، ودفع كثيرين إلى التساؤل عن سبب تخلي ترمب عن العلامات الفاخرة التي ارتبط بها طوال مسيرته العامة.

سؤال التصنيع يربك المشهد السياسي

ما إن ظهرت العلامة حتى تحوّل النقاش من السعر إلى مكان التصنيع؛ فشركة Jos. A. Bank تنتج جزءًا من بدلاتها في الصين وبنغلاديش، وهو ما بدا متعارضًا مع خطاب ترمب الذي يركز على دعم الصناعة المحلية وفرض الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج الأمريكي. هذا الجدل ليس جديدًا؛ إذ سبق أن أثارت منتجات مرتبطة بترمب تساؤلات مشابهة. ورغم أن نوع البدلة التي ارتداها لم يُحدَّد بدقة، فإن غياب التأكيد الرسمي ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال أن تكون مصنوعة خارج أمريكا، وهو احتمال كافٍ لإشعال موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات السياسية التي رأت في المشهد تناقضًا بين الخطاب والممارسة.

خلفية اقتصادية تزيد القصة إثارة

تزامن الكشف عن البدلة مع محاولة شركة Tailored Brands -المالكة لعلامة Jos. A. Bank- العودة إلى الأسواق العامة بعد خروجها من الإفلاس عام 2020. وقدمت الشركة أوراق طرح عام أولي في أبريل، ثم بيان التسجيل في يوليو، لكن الطرح لم يكتمل بعد. هذا التوقيت جعل ظهور ترمب بالعلامة الأقل تكلفة يبدو وكأنه دعاية غير مقصودة لشركة تحاول استعادة مكانتها في سوق الأزياء الرجالية. ومع انتشار الصور عبر الإنترنت، تحوّلت القصة من مجرد بدلة إلى نقاش سياسي واقتصادي حول مدى اتساق الشعارات مع السلوك الشخصي، خصوصًا حين يتعلق الأمر برئيس يرفع راية التصنيع المحلي ويطالب الشركات الأمريكية بإعادة مصانعها من الخارج.