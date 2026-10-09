أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- مُواصلةَ ميليشيا الحوثي الإرهابية عدوانَها الآثمَ على المملكة العربية السعودية، واستهدافَها مطارَ الملك خالد الدولي، وطائرة تابعة للخطوط السعودية، مما أدّى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين سعوديين –رحمهم الله– وإصابةِ عددٍ من المُواطنين والمُقيمين من جنسيات مختلفة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّدالأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بهذه الاعتداءاتِ الإرهابيةِ الغادرةِ، التي تنتهك كل القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتؤكد النهج الإجراميَّ لهذه الميليشيا الإرهابية، في تعمد استهداف المدنيين والأعيانِ المدنية.

وجدّدَ -باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كافّة الشعوب الإسلامية المُنضوية تحتَ مظلّتِها- التأكيدَ على التضامُنِ الكاملِ مع المملكة، في كلِّ ما تتّخذُه مِن إجراءاتٍ لردْعِ المُعتدين، وحِفظِ أمنِها وسلامةِ مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَها أرضًا وقيادةً وشعبًا من كلِّ سوءٍ ومكروه، وأن يتغمّد الشهداءَ بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنّ على المُصابين بالشِّفاء العاجل.