أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن بالغ استنكاره وإدانته القاطعة للهجوم الإرهابي الذي أقدمت عليه ميليشيات الحوثي باستهداف مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات.

وأكد أن تعمد ميليشيا الحوثي استهداف المطارات المدنية والمدنيين تستدعي تحركًا دوليًا جادًا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية.

وجدد التأكيد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزءٌ لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكدًا مساندة المجلس المطلقة للمملكة في كل ما تتخذه من خطوات لصون أمنها وحماية مقدراتها وسلامة أراضيها.

وأعرب معالي الأمين العام عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإرهابي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.