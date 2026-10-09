في قصة أشبه بأفلام الإثارة، لم تكن الأميرة الأردنية فريال تعلم أن خزائنها قد تعرضت للنهب، حتى جاءها اتصال هاتفي مفاجئ غير مجرى الأحداث تماماً، ليقودها في رحلة بحث مثيرة انتهت أمام أروقة القضاء البريطاني ومثول موظفتها السابقة في قفص الاتهام.

بدأت الحكاية في نوفمبر 2020، حين تلقى بيير جانيه، شريك دار المجوهرات الشهيرة «جار»، اتصالاً استفسارياً قاده للتواصل هاتفياً مع الأميرة فريال للاستفسار عن نيتها بيع بعض مقتنياتها الثمينة. وحين نفت الأميرة القصة جملة وتفصيلاً، كانت المفاجأة حين أخبرها بأن مجوهرات تخصها شخصياً قد ظهرت بالفعل في مزاد بمدينة كانتربري البريطانية.

قاد الفضول الأميرة الأردنية لمطالعة كتالوغ المزاد، لتصدم بوجود صورة خاتم خطوبتها المرصع بالياقوت والألماس على غلاف الكتالوج! ولم يكن هناك أدنى شك في قدرتها على التعرف عليه، نظراً لتصميمه الفريد الذي أُعد خصيصاً لها. ودفعها هذا الاكتشاف الصادم للبحث والتقصي، لتحصل على كتالوغات ثلاثة مزادات أخرى أُقيمت خلال العام نفسه، لتكتشف المفاجأة الأكبر بوجود طابور طويل من مقتنياتها المسروقة يعرض للبيع علناً.

وبعد رحلة شاقة في جمع الأدلة وتوثيق المشتريات وصورها وهي ترتدي تلك المجوهرات لإثبات ملكيتها أمام دور المزادات المشككة، بدأت خيوط الجريمة تتكشف بالعودة إلى مارس 2020، مع بداية جائحة كورونا. حينها، غادرت الأميرة فريال لندن متوجهة إلى الأردن، وتركت منزلها الفاره في حي بلغرافيا تحت رعاية موظفتها المقربة «ماريا فيرخلينا تابوردا هيناو» البالغة من العمر 71 عاماً، والتي عملت لديها بإخلاص طوال 11 عاماً.

ووفقاً لتحقيقات النيابة أمام محكمة ساوثوارك في لندن، استغلت الموظفة غياب الأميرة لتستولي على القطع الثمينة، مستعينة بابن شقيقها جوليان راميريز لعرضها على دور المزادات وبيعها. وعقب تفتيش منزل المتهمة، عثرت الشرطة على خاتم زواج داخل معطف، وقلادة مخبأة في خزانة المطبخ، وأقراط داخل ظرف، بينما تستمر محاكمة المتهمة التي تنفي التهم الموجهة إليها في انتظار أن تقول العدالة كلمتها.