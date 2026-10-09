أعلنت مجموعة «فريدكين»، المالكة لنادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم (الجمعة)، اعتزامها دراسة خيارات استثمارية جديدة، تشمل إمكانية بيع حصة مسيطرة في النادي، بعد نحو عامين فقط من الاستحواذ عليه.

استقرار مالي

وخلال فترة قصيرة، نجحت المجموعة، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، في تحسين الأوضاع المالية للنادي بعد فترة من عدم الاستقرار، كما أشرفت على انتقال الفريق إلى ملعب «هيل ديكنسون».

خيارات استثمارية جديدة

وقال نادي إيفرتون، في بيان عبر موقعه الرسمي: «تستكشف مجموعة فريدكين خيارات استثمارية جديدة لنادي إيفرتون، بما في ذلك إمكانية بيع حصة مسيطرة في النادي».

وأضاف البيان: «عندما تولت مجموعة فريدكين مسؤولية إيفرتون، كان النادي يواجه حالة كبيرة من عدم اليقين المالي وتحديات على المستويين الرياضي والإداري، وكانت الأولوية العاجلة توفير الاستقرار والاستثمار والدعم اللازم لضمان مستقبل النادي، بما في ذلك المساعدة في استكمال الملعب الذي طال انتظاره، ليستفيد منه المشجعون الذين يستحقون ذلك».

البحث عن المالك المناسب

وأكد البيان أن المجموعة ستنظر فقط في العروض المقدمة من جهات ترى أنها قادرة على البناء على التقدم الذي تحقق منذ استحواذها على النادي، مشيرة إلى أنها ستواصل دعم إيفرتون داخل الملعب وخارجه طوال عملية البيع.