تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية عند تمام الساعة 5:55 مساء اليوم (الجمعة) نحو ملعب "ميدان تمويل الأولى" بالأحساء لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع فريقي الفتح والأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وتكتسب المباراة أهمية بالغة للفريقين اللذين يسعيان لبداية قوية ومغايرة فور العودة من فترة التوقف الدولي، ووسط تطلعات متباينة وظروف فنية متناقضة يعيشها كلا الطرفين في جدول الترتيب.



طموح المربع وضغوط الهبوط



يدخل الضيف، النادي الأهلي، المواجهة وهو يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة، متطلعاً لحصد النقاط الثلاث التي تقربه أكثر من صراع المربع الذهبي. في المقابل، يمر أصحاب الأرض (نادي الفتح) بأزمة حقيقية؛ إذ يقبع الفريق في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط فقط، ويبحث بكل قوته عن تحقيق "الانتصار الأول" له هذا الموسم للهروب من شبح مؤخرة الترتيب.



صراع تكتيكي مرتقب



على الصعيد التكتيكي، يتوقع أن يشهد اللقاء صراعاً فكرياً مثيراً؛ حيث يميل الفتح بقيادة مدربه الجديد إلى الاعتماد على الانضباط الدفاعي الصارم والتحول الهجومي السريع عبر الأطراف، مستغلاً ميزة الأرض والجمهور. وعلى الجانب الآخر، يفرض الأهلي أسلوب الاستحواذ الإيجابي وبناء اللعب من الخلف، مع تطبيق الضغط العالي في مناطق المنافس لتغذية أجنحته الهجومية السريعة وعمقه الضارب.



جاهزية كاملة بوجه غيابات مؤثرة



يسير الفتح في هذا اللقاء بصفوف شبه مكتملة وبجاهزية بدنية تامة، مدعوماً بتألق نجمه مراد باتنا، ولاعب الوسط زايدو يوسف، والحارس أدريان شيمبر. بينما يواجه الأهلي أزمة غيابات نظراً لعدم جاهزية الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز، والظهير زكريا هوساوي، مما يضع عبئاً إضافياً على النجوم الحاضرين مثل جالينو، وإدوارد سبيرتسيان، وإيفان توني.



التاريخ للأهلي.. والأرض تبتسم للنموذجي



تاريخياً، تحمل هذه المواجهة الرقم 33 في دوري المحترفين بين الفريقين؛ حيث يمتلك الأهلي الأفضلية الإجمالية بـ 17 انتصاراً وسجل تهديفي يبلغ 61 هدفاً، مقابل 9 انتصارات للفتح بـ 37 هدفاً، في حين حضر التعادل بينهما في 6 مناسبات. ورغم الأفضلية التاريخية العامة للراقي، إلا أن لغة الأرقام تتبدل تماماً عندما تُقام المباراة في الأحساء؛ إذ فرض الفتح عقدة مستعصية على الأهلي على ملعبه في الآونة الأخيرة؛ فخلال آخر 5 مواجهات جرت بينهما على أرض الفتح، حقق "النموذجي" تفوقاً كاسحاً بـ 4 انتصارات مقابل فوز وحيد للأهلي، دون أي تعادل.