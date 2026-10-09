يترقب عشاق الكرة السعودية والعربية لقاء الكلاسيكو الكبير بين الهلال والاتحاد الذي سيقام على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي. المواجهة ليست مجرد صراع على الصدارة، حيث يتصدر الهلال بـ 18 نقطة والاتحاد يلاحقه بـ 17 نقطة، بل هي لقاء بين مدرستين تكتيكيتين مختلفتين يقود كل منهما مدرب برؤية وفلسفة مميزة.



السيطرة والاستحواذ



يعتمد الإيطالي إنزاغي على بناء الهجوم من الخلف والاحتفاظ بالكرة مع تمريرات سريعة ومنظمة.



المرونة التكتيكية:



ينتقل بين تشكيلتي 3-5-2 و4-3-3 حسب المنافس، مع قوة واضحة في الأجنحة والتحولات السريعة.



الضغط المنظم:



يضغط بقوة عند فقدان الكرة، لكنه يحافظ على تماسك الخطوط دون انفتاح دفاعي.



الهجوم المتوازن:



لا يعتمد على نجم واحد فقط، بل يشرك جميع عناصره الهجومية.



أسلوبه وفلسفته



في المقابل، يعتمد الألماني مدرب الاتحاد ينس فيسينغ على "الضغط العالي المكثف" إذ يفرض فريقه ضغطاً مباغتاً على منتصف ملعب الخصم لاستعادة الكرة سريعاً.



طريقة اللعب



4-2-3-1 أو 4-3-3



السرعة والانتقال



يُشعل الهجوم من خلال التمريرات السريعة والجريان بالأجنحة، مع استغلال أخطاء الخصم فوراً.



التنظيم والانضباط



لديه دفاع مترابط، وكل لاعب يدرك مسؤولياته بدقة، لم يخسر في 7 مباريات.



الروح الجماعية



بنى فريقاً متماسكاً سريعاً، يلعب كوحدة واحدة رغم أنه لم يمضِ وقت طويل على توليه المهمة. الكلاسيكو لا يعرف التوقعات دائماً، لكن ما نعرفه يقيناً لقاء بين مدربين يملكان رؤية واضحة، وفريقين يسعيان لنقاط الصدارة الثمينة، ويبقى السؤال الكبير قبل صافرة البداية: من يفرض أسلوبه أولاً.. إنزاغي أم فيسينغ؟