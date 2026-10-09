يدخل الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحدياً استثنائياً قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد في كلاسيكو الجولة الثامنة من دوري المحترفين السعودي، بعدما فرضت فترة التوقف الدولي ظروفاً معقدة على تحضيرات الفريق بقيادة مدربه الإيطالي إنزاغي، في ظل غياب 13 لاعباً عن التدريبات بسبب ارتباطاتهم مع منتخبات بلادهم.



وتزداد صعوبة المهمة مع عودة عدد من نجوم الهلال بعد مشاركتهم في تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 27"، عقب الفوز على الإمارات بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ يتعلق بالتوفيق بين الجاهزية البدنية والحفاظ على الانسجام الفني قبل واحدة من أهم مباريات الموسم.



وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة في ظل تصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، الذي يدخل الكلاسيكو دون أي هزيمة منذ انطلاق الموسم، لتصبح المباراة اختباراً حقيقياً لقدرة إنزاغي على تجاوز تأثير الغيابات وضيق فترة التحضير.



13 لاعباً يغيبون



شهدت فترة التوقف الدولي غياب 13 لاعباً عن تدريبات الهلال، بواقع 7 لاعبين انضموا إلى المنتخب السعودي و6 محترفين أجانب التحقوا بمنتخبات بلادهم، وهو ما حرم الجهاز الفني من العمل مع المجموعة الكاملة خلال جزء مهم من الاستعدادات لمواجهة الاتحاد.



وضمت قائمة اللاعبين السعوديين محمد العويس، وحسان تمبكتي، ومتعب الحربي، ومحمد محزري، وناصر الدوسري، ومحمد كنو، وسلطان مندش، بينما شملت قائمة المحترفين الأجانب المرتبطين بمنتخباتهم ياسين بونو، وخاليدو كوليبالي، وسايمون بوابري، وسامرفيل، وروبن نيفيش، وسيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.



وفرضت هذه الغيابات على إنزاغي الاعتماد على العناصر المتاحة في التدريبات، مع التركيز على الجوانب البدنية والفنية التي يمكن تنفيذها دون اكتمال القائمة، قبل انتظار عودة الدوليين لتحديد الخيارات المناسبة للمباراة.



ولا تتعلق المشكلة بعدد الغائبين فقط، بل باختلاف ظروف مشاركاتهم الدولية، إذ خاض بعضهم مباريات قوية ومتقاربة، فيما واجه آخرون أعباء السفر والتنقل بين المنتخبات والأندية، ما يجعل تقييم جاهزية كل لاعب بصورة منفردة أمراً مهماً قبل الكلاسيكو.