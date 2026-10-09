أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الاعتداءين اللذين شنّتهما مليشيا الحوثي واستهدفا مطار الملك خالد الدولي، وأسفرا عن وفاة ثلاثة مواطنين سعوديين وعددٍ من الإصابات؛ وعدتهما انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي، إدانة الأردن الاعتداءات على المملكة العربية السعودية والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، وتضامن الأردن المطلق ووقوفها معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعرب السفير المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.