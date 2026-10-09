ثمّن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تبرع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالدم، وإطلاقه الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم لعام 2026م، مؤكدًا أن هذا العمل الإنساني النبيل يجسد ما يوليه من اهتمام بصحة الإنسان وسلامته، وحرصه على دعم الجهود المساهمة في تعزيز المبادرات الوطنية وترسيخ قيم العطاء والتكافل.

وأوضح آل الشيخ أن مبادرة ولي العهد تحمل رسالة سامية، وتقدم نموذجًا ملهمًا في البذل والعطاء، وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في هذا العمل النبيل، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة المتميزة تعكس عمق القيم التي قامت عليها بلادنا الغالية، وتبرز أهمية المشاركة المجتمعية في دعم المنظومة الصحية والإسهام في إنقاذ الأرواح.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن تبرع ولي العهد بالدم يعكس ما توليه القيادة من عناية بالإنسان وصحته، واهتمام بالعمل الإنساني، وترسيخ لقيم العطاء والتكافل، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها أمنها وازدهارها.