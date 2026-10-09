تواصل قوات الجيش اليمني شن سلسلة غارات على مواقع مليشيا الحوثي في محافظات إب جنوب صنعاء مستهدفة معسكراً في منطقة يريم، يُستخدم لإطلاق الصواريخ الباليستية.



حصار لواء حوثي في باب المندب



وشن الطيران الحربي غارتين على مديرية بني مطر، فيما تعرضت الحديدة لغارة. واستهدفت الغارات مخازن أسلحة في جبال جميل وجرجرة والنسرين بمنطقة الناصف في مديرية آل حميقان في البيضاء ، إضافة إلى جبل العظيمية وعقبة ثرة في مديرية مكيراس.



وأكدت مصادر ميدانية أن القوات المسلحة تمكنت من تطهير كامل سلسلة جبال كهبوب الواقعة جنوب غرب اليمن، عند الأطراف الغربية لمديرية المضاربة ورأس العارة التابعة لمحافظة لحج، بالقرب من الحدود مع محافظة تعز.



وذكرت أن لواءً حوثياً كاملاً أصبح محاصراً في مضيق باب المندب، بعد إحكام القوات الحكومية سيطرتها على المنطقة.



وأفادت بتنفيذ قصف جوي استهدف تعزيزات عسكرية حوثية كانت في طريقها إلى المخا والوازعية.وكشفت مصادر عن مقتل القيادي الحوثي عمار دعه، المنحدر من بني معاذ في سحار بصعدة، والذي عيّنته المليشيا مسؤولاً عن قواتها في محور الساحل الغربي.



استهداف تعزيزات حوثية



وشهدت عدة جبهات بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، خلال الساعات الماضية، اشتباكات وغارات جوية شنها الطيران الحربي واستهدفت تعزيزات ومواقع حوثية في مديريات جبل حبشي والمواسط وخدير، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري.



وأكد البيان استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات الأقروض وجبل حبشي والبيرين، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة في الجبهات المحيطة بمدينة تعز، واستهداف الطيران المسير التابع للجيش تحركات ومعدات عسكرية للجماعة.



وأوضح أن غارات جوية نفذها الطيران الحربي استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين على الطريق الرابط بين عزلتي الحقل والقحاف بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 23 عنصراً، إضافة إلى تنفيذ ضربات جوية على مواقع في محيط مدينة التربة جنوباً ومنطقة الزيلعي بمديرية خدير شرقاً، فيما نفذت القوات الحكومية كميناً استهدف عناصر للجماعة بقرية عناقب غربي المحافظة.



استعادة مواقع في تعز



وفي ريف، أعلنت لجنة الطوارئ في محافظة تعز تعليق الدراسة في المدارس والجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات التعليمية، ومنح الموظفين إجازة رسمية مدفوعة الأجر في المديريات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اعتباراً من الخميس وحتى إشعار آخر، بسبب الظروف الأمنية.



في حين تتواصل المواجهات في الأقروض والمسراخ والبيرين وجبل حبشي.أشارت مصادر بتقدم محدود للقوات الحكومية والمقاومة الشعبية في محيط البيرين والحقل والنوازل في جبل حبشي.



وأفادت بأن القوات الحكومية استعادت مواقع، بينها المخعف ومواقع أخرى في جبهتي المسراخ والأقروض في حين تتصاعد المواجهات في الجبهتين الجنوبية والغربية لريف تعز، وسط استمرار خطوط التماس ومحاولات الحوثيين تحقيق اختراقات.



وواصلت قوات من العمالقة ودرع الوطن إلى منطقة العقمة قرب مدينة البرح غربي تعز، وسط أنباء عن اشتباكات في القرى المجاورة.وقالت مصادر عسكرية إن ألوية العمالقة أحكمت سيطرتها على مرتفعات حاكمة في الهجمة والضباب بجبهة حيفان، ما أدى إلى قطع خطوط إمداد الحوثيين باتجاه جنوب تعز.



وفي محافظة الجوف، أكدت مصادر إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مواقع للجيش في الجوف. في وقت بدأت قوات الجيش تثبيت سيطرتها على منطقة اليتمة. وفي مأرب ، تواصل القوات الحكومية ،تثبيت المواقع التي تقدمت إليها، خصوصا في جبهات الجنوب .