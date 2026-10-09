بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية إجراء اختبار مماثل، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، نجاح أول اختبار لإطلاق صاروخ فرط صوتي مطور محلياً، بحسب مكتب الرئاسة (الخميس).



وأعرب لي الذي أشرف على إطلاق الصاروخ عن فخره بذلك، وقال في منشور عبر موقع فيسبوك: «نجح اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخ فرط صوتي، الذي قمنا بتطويره باستخدام تقنياتنا الخاصة».



ووصف المكتب الرئاسي الصاروخ بأنه مكسب إستراتيجي لكوريا الجنوبية، لافتاً إلى قدرته على ضرب الأهداف بشكل مفاجئ بفضل مسارات طيرانه غير المتوقعة وسرعته الفائقة.



وكانت كوريا الشمالية أعلنت (السبت) الماضي، اختبار صاروخ باليستي متوسط المدى باستخدام الذكاء الاصطناعي، في أحدث إطلاق صاروخي تجريه هذا العام.



وأوضحت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، أن الصاروخ يتميز بقدرته على تغيير مسار تحليقه على ارتفاع منخفض بفضل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه.



وجاء إعلان كوريا الشمالية بعد ساعات من إعلان جارتها الجنوبية رصد إطلاق الصاروخ، حيث أشارت إلى أنها والولايات المتحدة تحللان التجربة للوقوف على تفاصيلها، في حين عقد مجلس الأمن القومي في البلاد اجتماعاً طارئاً لتقييم الوضع، بالتزامن مع تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أمريكا واليابان.