أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، أن التحالف دمر 3 منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها ميليشيا الحوثي لتهديد الأمن الإقليمي.

وأكد المالكي أن قوات التحالف سترد بحزم على الاعتداءات الحوثية ضد المدنيين والأعيان المدنية.



وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أعلنت أن العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي استؤنفت، وعادت الحركة الجوية إلى طبيعتها.



وقالت الهيئة في بيان إن الاعتداءين اللذين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السعودية، أمس الخميس، أوديا بحياة 3 سعوديين وأصابا عدداً من المواطنين والمقيمين.



وأضافت أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على تقييم الأضرار الناجمة عن الهجومين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة.



ونعت الخطوط الجوية السعودية قائد الطائرة الكابتن حمود بن علي الكلثمي، الذي توفي إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.



وقالت الشركة في بيان نعي إنها تستذكر «بكل تقدير واعتزاز» ما قدمه الكلثمي خلال مسيرته المهنية في خدمة الناقل الوطني، وما تركه من سيرة طيبة بين زملائه.