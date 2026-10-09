لم يعد كلاسيكو الهلال والاتحاد مجرد صراع تقليدي على ثلاث نقاط، بل تحول إلى مهمة خاصة للإيطالي « إنزاغي» إيقاف قطار العميد الذي يرفض التوقف.



الاتحاد يدخل ملعب المملكة أرينا وهو الاستثناء الوحيد في دوري روشن، الفريق الوحيد الذي خرج من الجولات السبع الأولى دون أن يتلقى أي هزيمة. رقم يمنحه ثقة إضافية، لكنه يجعله في الوقت ذاته تحت ضغط الحفاظ على هذا السجل أمام المتصدر وعلى أرضه.



في المقابل، يدرك الهلال أن الفوز في هذه القمة يحمل مكسباً مزدوجاً، فهو لا يوسع الفارق إلى 4 نقاط في الصدارة فحسب، بل يُنهي أسطورة الفريق الذي لا يُقهر هذا الموسم.



المواجهة تأتي في توقيت استثنائي، مباشرة بعد فترة التوقف الدولي وفرحة تتويج الأخضر بلقب خليجي 27، لتضع إنزاغي أمام اختبار حقيقي.. هل ينجح في كسر سلسلة النمور، أم يواصل العميد تحديه للجميع؟



موقف الفريقين



ل ف ت خ ل ع +/- نقاط



الهلال



7 6 0 1 23 5 +18 18



الاتحاد



7 5 2 0 12 6 +6 17