يترقب عشاق الكرة المستديرة لقاء الكلاسيكو الكبير بين الهلال والاتحاد، وسيكون أحد أبرز وجوه المواجهة صراعاً بين عمالقة الحراسة ياسين بونو حارس الهلال، وبريدراغ رايكوفيتش حارس الاتحاد. كلاهما يملك شخصية وأسلوباً ومسيرة مختلفة، فالمواجهة بين الحارسين ليست مجرد صراع على الكرة، بل هي لقاء أسلوبين: بونو الهادئ الذي ينسج الهجمات من عمق مرماه، ورايكوفيتش الجريء الذي يُحطم آمال الخصوم بتصدياته. كلاهما يدخل اللقاء بثقة عالية: بونو بتصدر الهلال للدوري وأفضل سجل حراسة، ورايكوفيتش بسجل خالٍ من الهزائم مع الاتحاد.



إحصاءات حتى الجولة 7



أولاً: بونو



- لعب ست مباريات



- 540 دقيقة



- شباك نظيفة: أربع مباريات



- استقبل ثلاثة أهداف فقط



- نسبة التصديات: 82.4%



ثانياً: رايكوفيتش



- لم يخسر في سبع مباريات



- شباك نظيفة: ثلاث مباريات



- استقبل أربعة أهداف



- نسبة التصديات: 85%