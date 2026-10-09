سجّل اليوان الصيني ارتفاعاً إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات أمام سلة عملات شركائه التجاريين، مدعوماً بدفاع بنك الشعب الصيني عن سياسته في إدارة سعر الصرف، ورفضه الاتهامات الموجهة إليه بشأن تعمّد خفض قيمة العملة.

وارتفع مؤشر «سي إف إي تي إس» لسعر صرف اليوان أمام العملات الرئيسية إلى 103.9 نقطة خلال تعاملات (الجمعة)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام إلى أكثر من 5%.



وجاء هذا الصعود بالتزامن مع اقتراب العملة الصينية من أعلى مستوياتها في عدة أعوام أمام الدولار الأمريكي، وبلوغها أعلى مستوى لها في أكثر من عام مقابل اليورو.



وفي خطوة تعكس قوة اليوان، حدّد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي للعملة عند أقوى مستوى له منذ عام 2023، وذلك بعد إصدار وثيقة مفصلة (الخميس)، رفض فيها توظيف ارتفاع قيمة اليوان أداةً لمعالجة الاختلالات التجارية العالمية، وفقاً لما أوردته «بلومبرج».