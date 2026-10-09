في خطوة تنظيرية وفنية بالغة الأهمية لتعزيز الأمن الحيوي ورفع معايير الرفق بالحيوان، اعتمدت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة «دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها»، استناداً إلى النظام الزراعي ولائحته التنفيذية.

ويهدف الدليل الشامل إلى وضع إطار نظامي دقيق وموحد لعمليات النقل البري والبحري والجوي للحيوانات الحية ومنتجاتها، باعتبار النقل أحد أبرز التحديات المؤثرة على الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية عبر الحدود والداخل.

ويفرض الدليل الجديد حزمة من الالتزامات الصارمة على كافة أطراف عملية النقل (من ملاك، وشركات نقل، وسائقين، ومديري محطات استراحة)، وتشمل:

صلاحية السفر: حظر نقل الحيوانات المريضة، أو الجريحة، أو الضعيفة، أو إناث الحيوانات في العشر الأخير من حملها، وضمان فحصها من قبل طبيب بيطري مرخص.

الرفق بالحيوان: الالتزام بتوفير «الحريات الخمس» للحيوانات، ومنع استخدام الأساليب المؤلمة أو المنخس الكهربائي في الأماكن الحساسة لحثها على التقدم.

تجهيز وسائل النقل: اشتراط تصميم الشاحنات والحاويات بطرق تمنع تسرب الفضلات وتؤمن التهوية الفعالة والتعديل الحراري المناسب لحماية الحيوانات من تقلبات الطقس والإجهاد.

الخطط الطارئة وسجلات الرحلة: إلزام الناقلين بوضع خطط واضحة للرحلات، وتحديد محطات الاستراحة لتوفير المياه والعلف، مع توثيق السجلات اليومية للحالة الصحية والطقس.

ويأتي هذا الاعتماد ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، وضمان خلو الإرساليات من الأمراض المعدية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الصحية والبيئية.