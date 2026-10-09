في خطوة تنظيمية وقانونية بالغة الأهمية لتعزيز حماية بيوت الله، أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي باعتبار المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها «نظام حماية المرافق العامة»، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.

ويأتي هذا القرار بناءً على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبعد اطلاع مجلس الوزراء على المرسوم الملكي الصادر بهذا الشأن، والمذكرات والمحاضر المعدة في هيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بما يضمن إضفاء أعلى معايير الحماية القانونية والصيانة المتكاملة لدور العبادة ومرافقها ضد أي تجاوزات أو إضرار، وتأكيداً على مكانتها العظيمة وقدسيتها في المجتمع.